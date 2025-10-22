トヨタ新型「ランドクルーザーFJ」世界初公開！ 「扱いやすい」全長4.6mボディに「旧型ランクル風」丸目ライト仕様も設定？ 本格派も大満足な「カスタム仕様」の正体とは

小さいながらも歴史ある「ランクル」ブランドを受け継ぐに相応しい仕上がりに

トヨタは2025年10月21日、新型「ランドクルーザーFJ」を世界初公開しました。国内では2026年の年央発売を予定しています。

正式発売が待たれるなか、早くも専用オプションのカスタマイズアイテムの一部が紹介されています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「ランドクルーザーFJ」です！ 画像で見る（30枚以上）

本格四輪駆動車の「ランドクルーザー（ランクル）」シリーズは、1951年登場の初代（トヨタBJ型）以来、70年以上の歴史を持ったトヨタを代表するブランドです。

「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」として、優れた悪路走破性や高い耐久性などが評価され、今では世界190を超える国と地域で累計1215万台ものランクルが愛用されてきました。

現在のラインナップは、フラッグシップのステーションワゴンモデル「ランドクルーザー300」、高い耐久性と整備性を持ったヘビーデューティモデル「ランドクルーザー70」、「原点回帰」をテーマに質実剛健を追求し2024年に誕生した中核モデル「ランドクルーザー250」の3つで展開されています。

そんななか、今回新たに追加された新型ランドクルーザーFJは、新たな価値として「自分らしく楽しむ自由『Freedom＆Joy』」を掲げ、「もっと多くのお客様にランクルを楽しんでいただきたい」という思いをもとに開発されたといいます。

世界初公開された新型ランドクルーザーFJ（プロトタイプモデル）のボディサイズは、全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mm、ホイールベース2580mm。

中核モデルのランドクルーザー250（全長4925mm×全幅1980mm×全高1925-1935mm、ホイールベース2850mm）や、ヘビーデューティモデルのランドクルーザー70（全長4890mm×全幅1870mm×全高1925-1920mm、ホイールベース2730mm）に対し、特に全長やホイールベースが大幅に短縮されたコンパクトなモデルであることがわかります。

ただ小さいながらも、歴史ある“ランクル”ブランドを受け継ぐに相応しい性能や機能性などを有しています。

プラットフォームは、新興国市場向けに開発された世界戦略車「IMV」シリーズをベースに、地上高やアプローチアングルの確保とともにオフロード試験を徹底することで、優れた悪路走破性やさらなる耐久性・信頼性を確保しました。

さらに短いホイールベースを活かした取り回しの良さや機動性を備え、他のランクルシリーズにはない新たな魅力も備えます。

内外装は、ランクルが受け継いできた伝統とモダンを統合したデザインを特徴とします。

室内は、水平基調のインパネや機能を集約したモニター類やスイッチレイアウトとし、悪路などでの見通しのよさにも配慮したといいます。

外観は、サイコロをモチーフとした機能的な直方体ボディと、角をそぎ落とした面取り構成をベースに、力強いバンパーや張り出したフェンダーで安定感を表現しました。

また前後バンパーのコーナー部は取り外し可能な分割タイプとし、修理時の負担を減らすとともに、カスタマイズの対応にも考慮したといいます。

カスタマイズについては、新型ランドクルーザーFJにおいても力を注いだ面だとし、今回の発表でも新型をベースにしたカスタマイズ仕様車を早くも公開しました。

なお装着されているのはいずれも今後順次導入予定のアイテムだといいますが、地域ごとで採用の有無や内容は異なるとしています。

ユーティリティとタフネスを高める専用アイテムが盛りだくさん！

まずエクステリアでは、ランドクルーザーらしいタフネスさを強調するカスタマイズアイテムが目を引きます。

その象徴ともいえるのが「シュノーケル」です。これは、水辺の走行や砂埃の多い地域での走行時にエンジンへの影響を低減するもので、本格オフローダーとしての機能性を高める装備です。

さらに悪路走行時の安心感を高めるパーツとして、フロントおよびリアの「コーナーバンパー」には、オフロード走行を意識して切り上げられたデザインの専用品が設定される模様です。

標準バンパーと比較すると、よりアグレッシブな造形となり、悪路での走破性向上に寄与するだけでなく、視覚的な迫力も増しています。

また、悪路を走る際のガードも兼ねた「ロックレール」や「ルーフラック」も用意されるほか、ステップ部分の「加飾」パーツなど、オーナーの好みに合わせて個性を演出できるアイテムも検討されており、外装だけでも多彩なカスタマイズが楽しめそうです。

そして最も注目されるのは、「丸目」型ヘッドライトでしょう。

同様のライト形状は兄貴分であるランドクルーザー250にも用意されていましたが、ベース車のイメージをレトロな雰囲気に変えるアイテムとして見逃せない選択肢となりそうです。

いっぽうインテリアは、特に荷室のユーティリティを高める工夫が凝らされたアイテムが紹介されていました。

新型ランドクルーザーFJのスクエアな荷室空間を最大限に活用するため、バックドアの内側には「モールパネル」が設定されます。

横開きのドアを開けた際に、このパネルを利用してキャンプギアなどを引っ掛けたり、固定したりすることが可能になり、アウトドアシーンでの利便性が大きく向上します。

荷室のサイド部分にも限られたスペースを有効活用するための収納アイテムが用意されます。小物を整理して収納したり、ギアを固定したりすることで、広い荷室をより効率的に使うことが可能になります。スクエアな形状と合わせて、積載性の高さは大きな魅力となりそうです。

なお新型ランドクルーザーFJの開発者によると、現時点でインテリアに関して具体的に紹介できるのは荷室周りのアイテムが中心とのことですが、他の部分についても様々な用品が検討されていると話しています。

外装アイテムも含め、市販化に向けた最終的な検討が進められているといい、オーナーが自身の使い方や好みに合わせて自由にカスタマイズできる、魅力的なラインナップの登場が期待されます。

※ ※ ※

トヨタは新型ランドクルーザーFJ発表にあわせ、「LAND HOPPER（ランドホッパー）」を公開しました。

現在開発中だというランドホッパーは、ランドクルーザーでたどり着いたさらにその先のトレイル（山や森の中にある主に未舗装路の小道）などのオフロードの楽しさを体感できる電動パーソナルモビリティだといいます。

トヨタによると、日常の普段使いにととまらず、クルマの荷室に積載して旅先でのツーリングなど移動の楽しみを拡大するものだとし、新型ランドクルーザーFJへの搭載も想定されていると話します。

発売時期は未定とのことですが、こちらも早期の市場導入が待たれます。