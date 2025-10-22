44歳にして芸歴42年の女優・安達祐実。天才子役としてドラマなどで活躍し、女優として実績を積み重ねてきた彼女は近年、そのルックスから「奇跡の40代」と呼ばれている。離婚から約2年、NEWSポストセブンは安達の新恋人A氏との半同棲生活をキャッチした──。

【写真】「手をフリフリ」新パートナーを愛車で送迎する安達祐実。腰に手を回した密着デート

『家なき子』（日本テレビ系）、『ガラスの仮面』（テレビ朝日系）、『大奥』『娼婦と淑女』（フジテレビ系）などの作品に主に主演や主要な役どころで出演し、女優として活躍し続ける安達。これまで彼女はその芸歴の長さからも、多くの熱愛を報じられてきた。テレビ局関係者が語る。

「2歳で子役としてデビューした安達さんはさまざまなドラマに出演し続け、10代は学校に通えないほど多忙な日々を過ごしていました。 2002年、20歳のときに出演したミュージカルで共演した21歳上の俳優・黒田アーサーさん（64）との熱愛が報じられ、3年で破局しました。

しかし、そのわずか半年後の2005年9月14日、安達は24歳の誕生日にお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さん（52）と電撃結婚を発表して、世間を驚かせました」

井戸田とは、交際5カ月で授かり婚で、2006年4月に長女を出産したが、結婚生活は長くは続かず、"すれ違い"を理由に、約3年で破局。安達から離婚を申し出ており、親権は彼女が持つことに。

その後、2014年11月、安達は2歳上のカメラマン・桑島智輝氏との再婚を発表した。芸能プロ関係者が経緯を明かす。

「桑島さんはアイドルのグラビアや写真集を多く手掛けているカメラマンで、仕事をきっかけに交際しました。2016年7月に長男を出産し、安達さんは34歳で2児の母に。新たな幸せを手に入れたように思われましたが、2023年12月に安達は自身のインスタグラムで、離婚を公表しています」

離婚後は安達と長男長女と家族3人で暮らしていたが、長女は今年の春に高校を卒業して海外へ留学している。 そうしたなかでできた新恋人A氏との"あま〜い"デート現場をNEWSポストセブンはキャッチ。

本人の所属事務所にA氏との関係、半同棲生活、再婚の可能性などについて問い合わせると、以下のような回答があった。

「プライベートに関することは本人に任せており、こちらからお伝えすることはいたしかねます」

続編記事では、新恋人の素顔ほか、A氏が安達の腰に手を回す密着デートの様子などについて詳報する。