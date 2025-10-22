普通車買うならトヨタがほしい……が日本人のスタンダード!? 2025年度上半期の新車販売ランキングは相変わらずのトヨタ１強!!
この記事をまとめると
■ホンダN-BOXが2025年度上半期で約9.8万台を販売し全車種中でのトップを維持
■登録車部門ではトヨタ・ヤリスとカローラが上位を独占しトヨタの8車種がトップ10入り
■受注停止が相次ぐなかでも依然としてトヨタ勢の好調が目立つ
市場の均衡が崩れる兆しは見えない
自販連（日本自動車販売協会連合会／登録車）、全軽自協（全国軽自動車協会連合会／軽自動車）からそれぞれ2025年9月単月締めでの新車販売台数が発表されると、2025事業年度締めでの上半期（2025年4月〜9月）累計新車販売台数も発表されることになる。
2025事業年度締め上半期にもっとも売れたクルマは9万7958台を販売したホンダN-BOXとなった。ホンダは2025年10月6日（月）に「『N-BOX』が2025年度上半期 新車販売台数 第1位を獲得」というリリースを発信している。そのリリースによるとN-BOXは2021事業年度（2020年3月〜2021年3月）以降、毎事業年度で軽自動車だけではなく、登録車を含む（含軽統計）ランキングでも販売台数1位を獲得しつづけている。
N-BOXにおける過去5事業年度締めでの上半期販売台数をみると、コロナ禍となって間もない2021事業年度締め、そして半導体不足などで生産遅延が世界的に発生していた2022事業年度締めでは10万台を割り込んでいたが、その後2023事業年度締め、そして2024事業年度締めでは10万台オーバーを回復している。ちなみにコロナ禍直前の2019事業年度締め上半期には13万6047台を販売している。
2025年度上半期では再び10万台を割り込んでしまったものの、それでも「日本一売れているクルマ」を堅持している。前年同期比95.8％なのでほぼ横ばいともいえるのだが、その内容も含めて手放しで喜べない状況が続いているようにも見える。
ちなみに今期におけるホンダ軽乗用車内でのN-BOXの販売比率は約80％となっている。
登録車ではトヨタ・ヤリス（ヤリスクロス含む）がトップとなっている。トップ10のうちトヨタ車は8車種もランクインしている。とくに2025事業年度締め上半期を通して新規受注停止が続いていたノア＆ヴォクシーも8位（ヴォクシー）と9位（ノア）に入っている。やはり新規受注停止が断続的に続くアルファードも7位に入っている。
アルファードはトヨタの個人向けカーリース、KINTOでは継続的に手に入れることができるので、「街なかを走る多くのアルファードはKINTOで手に入れているのではないか」という話がトヨタ系正規ディーラー界隈でも聞かれるほど、「買い取り」（ディーラーで現金やローンにて購入すること）でアルファードを手に入れることは難しくなっているようである。
トヨタの人気車種は納期を問わず強い
ダイハツからのOEM（相手先ブランド供給）車であり、ダイハツ生産モデルとなるトヨタ・ライズと同ルーミーはトップ5以内にランクインしている。トヨタ車のなかでは数少ない短納期で制限なく発注できるモデルでもあり人気も高く、のびのびと売れているのが統計数字からも伝わってくる。
カローラ系は人気のカローラクロスが5月の改良実施直後に新規受注停止となり、これがおそらく2026年5月あたりまでは続くだろうとしている（本稿執筆時点ではセダン及びツーリングも新規受注停止の模様）。もちろん受注できないだけで、バックオーダー消化のための生産が行われているので毎月販売台数としてカウントされているのだが、ヤリスも本稿執筆時点ではハッチバックもクロスも新規受注停止となっている。
そのなかでもこの2台（カローラとヤリス）で登録車の1位と2位を月締め販売台数でも固めるのは当たり前となっているので、とくにカローラクロスとヤリスクロスは「待ってでもほしい」という魅力あふれるモデルと捉えるひとが多いのかもしれない。
年明け早々には納車も十分期待できるルーミー、ライズ、ハリアー、そしてクラウン・クロスオーバー及びスポーツあたりが納期が早めのなかいずれも人気車なので、トヨタ車のなかではねらい目といっていいだろう。
軽自動車ではムーヴの躍進が目立つものの、これはムーヴ本体だけのお手柄ではなく、派生車種のキャンバスが貢献しているといっていいだろう。
暦年であろうが、事業年度であろうが、そして上半期だろうが年間販売台数であろうが、N-BOXが日本一売れているクルマで、そして登録車では「トヨタ一強」が不変なものといってもおかしくないほど、新車販売業界で新しい風が吹く気配は感じられない。
2025事業年度締め上半期車名（通称名）別販売ランキング トップ30
1位：ホンダ N-BOX 9万7958台
2位：スズキ・スペーシア 7万9805台
3位：トヨタ・ヤリス 7万5349台
4位：トヨタ・カローラ 6万2852台
5位：ダイハツ・ムーヴ 6万0513台
6位：ダイハツ・タント 5万5165台
7位：トヨタ・ライズ 5万0111台
8位：トヨタ・ルーミー 4万8712台
9位：トヨタ・シエンタ 4万6816台
10位：スズキ・ハスラー 4万3346台
11位：ホンダ・フリード 4万1235台
12位：トヨタ・アルファード 3万9849台
13位：トヨタ・ヴォクシー 3万9050台
14位：トヨタ・ノア 3万8434台
15位：日産ノート 3万7070台
16位：スズキ・ワゴンR 3万6390台
17位：トヨタ・アクア 3万4177台
18位：日産セレナ 3万3603台
19位：ホンダ・ヴェゼル 2万9872台
20位：スズキ・アルト 2万9504台
21位：日産ルークス 2万9433台
22位：三菱・デリカミニ／eK 2万8916台
23位：トヨタ・クラウン 2万7836台
24位：トヨタ・プリウス 2万6659台
25位：ホンダ・ステップワゴン 2万6600台
26位：ダイハツ・ミラ 2万6163台
27位：スズキ・ソリオ 2万5260台
28位：スズキ・ジムニー 2万4251台
29位：トヨタ・ハリアー 2万3204台
30位：トヨタ・ランドクルーザー 2万2051台