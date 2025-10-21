新車たったの「510万円」！ トヨタ「アルファード」“最安”グレードに注目！ シリーズ唯一の「“特別な”2列目シート」採用！ エントリーモデル「X」は上級「Z」グレードよりも「狙い目」なのか!?

「X」グレード特有の仕様が「ハマる」ユーザーにはオススメ!?

日本の高級ミニバン市場の象徴であるトヨタ「アルファード」。そのラインナップで最も手頃な510万円の「X」グレードは、高効率なハイブリッド専用車となっています。

しかし、その上のグレード「Z」には550万円の2.5リッターガソリン車が設定されており、このハイブリッドモデルとガソリンモデルの価格の逆転現象が購入検討者を悩ませているようです。

一番安い「アルファードX」は「買い」!?［画像は同じ17インチアルミホイール装着車の「アルファード G・サイドリフトアップチルトシート装着車］

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「アルファード」“最安”グレードです！ 画像で見る（30枚以上）

まず、X ハイブリッドの魅力はそのパワートレインと燃費性能にあります。

2.5リッターハイブリッドシステムは、モーターによる静かで滑らかな走行フィールを提供。さらに路面からの微細な振動を吸収する「ばね上制振制御」も標準装備され、アルファードが目指す「快適な移動の時間を過ごしていただくこと」というブランドの本質を体現しています。

WLTCモード燃費は18.9km／L（FF）と、ガソリン車「Z」（FF）の10.6km／Lを大きく上回っており、日々のランニングコストを大幅に抑えることができます。

しかしその価格を実現するために、装備面では多くの妥協点が存在します。

エクステリアでは、Zグレードに標準装備されるLEDシーケンシャルターンランプ（流れるウインカー）や、18インチアルミホイールの煌びやかなスーパークロームメタリック塗装が省略され、よりシンプルな見た目となります。

ちなみにXグレードは17インチ・シルバーメタリック塗装のアルミホイールが採用されます。

インテリアの差はさらに顕著です。

Zグレードが合成皮革のパワーシートや前席のシートヒーター・シートベンチレーション、「DARK BROWN（木目調）」加飾付きの本革巻きステアリング（ヒーター付）、14インチの大型ディスプレイを備えるのに対し、Xグレードはファブリックの手動シート、「グラファイトメッシュ」調の樹脂パネル、ウレタンステアリング、9.8インチディスプレイとなります。

パワーバックドアやデジタルインナーミラーといった、日常の利便性を大きく向上させる装備もXグレードにはありません。

さらに深刻なのは、Xグレードではメーカーオプションとしてさえ選択できない、アルファードの魅力を象徴する装備が多数存在することです。

例えば、開放感を演出しリセールバリューにも大きく影響する左右独立ムーンルーフや、後席乗員を楽しませるための後席用エンターテインメントシステム（Zはそれぞれオプションで装着可能）などは装着できません。

これは単なるコスト削減ではなく、Xグレードが本質的に豪華さを追求するユーザーを対象としていないことを明確に示しています。

最も根本的な違いはシート構成です。

Xグレードはラインナップ唯一の8人乗り仕様で、2列目席に実用的な3人掛けのベンチシートを採用しています。

一方、Zグレードは豪華な7人乗りの「エグゼクティブパワーシート」が標準です。

この左右で独立した2列目キャプテンシートこそが高級ミニバンであるアルファードの象徴であり、市場での高い人気とリセールバリュー（売却時の残存価値）を支える最大の要因となっています。

このリセールバリューこそが、最終的な損得勘定を大きく左右します。

先代30系アルファードの実績を参照してみると、装備が充実した7人乗り上級グレードは5年後でも80％を超える驚異的な残価率を維持する一方、8人乗りのベースグレードは65％程度まで下落する傾向にあります。

Xグレードは高リセールを支える人気オプションのムーンルーフが選択できず、シートも8人乗りであるため、この方程式から大きく外れてしまいます。

高い初期費用と燃料代がかかるZ ガソリンですが、その圧倒的なリセールバリューによって、数年後の売却時には支払った差額の多くが戻ってくる可能性が高いといえます。

ただしリセールバリューの面でいうと、今後ますます電動モデルであることが優位に働くのは間違いなく、購入の際にはZのハイブリッド（635万円・FF）もあわせて検討することをオススメしておきます。

※ ※ ※

X ハイブリッドは「8人乗りが絶対条件」、また投資費用を少しでも抑えたい「法人・事業用途」、あるいは内外装に独自のドレスアップなどを行うカスタムベースとして安く手に入れたいといった限定的なニーズにのみ合致する選択肢といえるでしょう。

大多数の個人ユーザーにとって、より豪華な装備を享受でき、長期的な経済合理性でも優位に立つ可能性が高いZグレードのほうが、アルファードの価値を最大限に引き出せる、賢明な選択となるかもしれません。