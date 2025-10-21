俳優で歌手のディーン・フジオカ（45）が、10月18日に自身のファンクラブサイトで離婚を発表。「長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました」と報告した。

【こちらも読む】田中圭“FC収入”事務所トップも退会者続出…急速なファン離れで永野芽郁よりも窮地に

香港でモデルとして活動を始めたディーンは2012年に中国系インドネシア人女性と結婚、3児の父親でもある。

「15年のNHK朝ドラ『あさが来た』で五代友厚役を演じ、"逆輸入俳優"として日本でブレーク。前年に日本で初めてドラマ出演しましたが、すでに既婚者でした。相手は、インドネシアで有名な大富豪の娘で実業家。美人でモデル体形の彼女は"ジャカルタの虎"の愛称でヤリ手として知られます。SNSでは妻との仲むつまじい姿や子煩悩な様子が公開されていました。自身も端正な顔立ちに180センチと高身長、英語、中国語、インドネシア語を操れる多才さも人気を後押ししました」（女性誌ライター）

元妻とは円満離婚で、報告文には「これまでの結婚生活の中で、妻は家族に惜しみない愛情を注ぎ、私自身の活動も支え続けてくれました」「彼女がいなければ、私は歌う意味や自分に歌う力があることすら気づけなかったかもしれません」などと感謝をつづっている。

■女性との会食はマネジャー同伴でスキャンダルも皆無

スキャンダルも皆無だった。22年2月に放送された日本テレビ系の「踊る！さんま御殿！！」で、女性タレントに食事に誘われた時はマネジャーを同席させるとし、「2人で外で会ってるのは、ちょっと勘違いを生んでしまうなと思って」と説明し、女性視聴者から絶賛されていた。だからこそ、今回の離婚でSNSでは《仲良さそうだったのに》《なんだ別れるんだってショック》といった意外な反応が多数あがっている。

「売れない時代から元妻が支え、ディーンさんが日本でブレークしたのを喜んでいたのは有名。お互い仕事の都合での長年の別居生活が影響したとみられています。ですが、ファンからは《円満なら別れてほしくない》という声が根強い。特にブレーク前に結婚していた俳優のファンはお相手がいる上で応援しているので、逆に離婚がマイナスに働く傾向にある。フリーになれば、今後は熱愛報道を聞かされる可能性があるわけですから……ディーンさんの場合、多数の作品に出ているし、監督業もしていますが、実はコレといった代表作には恵まれていない。"家族思い"というイメージを失った後の活躍に注目が集まります」（芸能ライター）

21日から放送のテレビ朝日系連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」ではおバカ役を演じるというが、イメチェンは図れるか。

◇ ◇ ◇

田中圭も結婚後にブレークした俳優の一人だが、妻への裏切りで…？関連記事【もっと読む】田中圭“FC収入”事務所トップも退会者続出…急速なファン離れで永野芽郁よりも窮地に…なども必読だ。