20日夜、JR山手線内回りの車内で、30代の女が催涙スプレーのようなものを噴射する事件がありました。乗客どうしで何らかのトラブルになったとみられ、女は傷害の疑いで現行犯逮捕されました。

警視庁などによりますと、午後8時前、東京・豊島区の大塚駅に止まったJR山手線内回りの車内で、「催涙スプレーをまかれた」と駅員から110番通報がありました。

30代の女が催涙スプレーのようなものを噴射したとみられ、駆けつけた警察官が傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

JR駒込駅から巣鴨駅へと向かう山手線の車内で、優先席に座る人物を女が押しのけて座ったことを、60代の男性が注意したところ、口論となり、女が催涙スプレーのようなものを噴射したとみられています。

この事件でこれまでに口論になった男性のほか、車内にいた60代の男性のあわせて2人がケガをしたということですが、いずれも軽傷です。

調べに対し、女は「やったことは間違いない」と容疑を認めているということです。

また、警視庁は女が持っていたバッグやポケットの中から、あわせて2本の催涙スプレーのようなものを押収したということです。