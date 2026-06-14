下半身のむくみや冷えに悩まされているなら代謝が低下している証拠。そして、そんな巡りの悪い下半身のままだと、より贅肉の付きやすい状態となってしまいます。そこで習慣に採り入れたいのが、太ももセルライトやO脚の対策にもなる「大腿四頭筋（大腿直筋・中間広筋・内側広筋・外側広筋の４つの筋肉の総称）」をほぐす簡単ストレッチ。きれいに太もも痩せが狙えます。🌼８kg減量＆太もも痩せを実現。美脚アイドルが取り入
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