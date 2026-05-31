俳優・木村拓哉（53）が31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優・及川光博（56）がゲスト出演し“若さの秘けつ”について語る場面があった。鎌倉にある中華料理店でディナーに舌鼓を打った2人だったが「若さを保つ秘けつは?」というテーマになった。これに及川が「僕は実は、揚げ物をとにかく我慢している」と明かすと、木村は「マジ?」と驚いた様子。及川は「お酒飲むし、筋トレしないから。糖質と油をなるべく抑え