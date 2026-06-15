大谷は14号先頭打者HRで勝利に貢献【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手が試合後に見せたさり気ない気遣いに、米国のファンも感動している。13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦後の整列時に見せたスマートな行動に対し、「なんて優しいんだろう」などと称賛の声が殺到している。この日、大谷は左膝の負傷から復帰しいきなり14号先頭打者弾を放った。その