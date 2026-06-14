岐阜県関市の板取川で14日午後、川遊びをしていた23歳のシリア国籍の男性が溺れ死亡しました。14日午後3時半ごろ、関市洞戸飛瀬の板取川で「人が川の中に沈んだ」と、目撃した男性から110番通報がありました。警察と消防によりますと、シリア国籍の会社員・ジアド・アルヘラルさん(23)は近くのキャンプ場の関係者に救助されましたが、心肺停止の状態で、およそ2時間後に搬送先の病院で死亡が確認されました。現場は板取川