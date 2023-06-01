◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突する。今大会では新たにスローイン時の５秒制限や交代は１０秒以内などの新ルールが取り入れられる。ＤＦ長友佑都も「５秒は早い」と話しているように、日本の大事な初戦でもこれらのルールが試合の流れにどう影響するのか注目される。◆北中米Ｗ杯