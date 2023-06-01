【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、トランプ米大統領と電話会談した。ウクライナメディアなどが大統領府筋の話として伝えた。ウクライナに侵攻するロシアとの和平交渉や外交の取り組みについて協議したとしている。トランプ氏は15日からフランスで開催される先進7カ国首脳会議（G7サミット）に参加。ゼレンスキー氏も16日に出席し、ウクライナ情勢を協議する見通し。