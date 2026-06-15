北中米W杯グループF初戦でオランダ代表と対戦日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。この試合でベンチ入りしたDF長友佑都の振る舞いや姿に対し、SNS上では「これ長友の存在めっちゃ大事だな」と大きな反響を呼んでいる。長友は試合中、ベンチの最前線に立って大きな声を出し、チームを鼓舞。さらに飲水タイムの際にも、