ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 中村俊輔氏をコーチに直前招へい「マイナスはないなと思って」決断の… 北中米ワールドカップ 中村俊輔 森保一 サッカー日本代表 スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス 中村俊輔氏をコーチに直前招へい「マイナスはないなと思って」決断の理由 2026年6月14日 23時2分 リンクをコピーする サッカー日本代表の森保一監督（57）が、14日放送の日本テレビ系「シューイチ（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演し、中村俊輔氏のコーチ就任について語った。W杯北中米大会に出場しているチームは日本時間15日、1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。インタビュアーのタレント中山秀征から心境を問われると、「楽しみです。気持ちとしては凄く落ち着いている感じがします」と返答。「これまでやってきたことを全部ぶつけて 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 06/14 16:32 日本代表が米で届いたジャージに脚光「平成感がすごい」 記事時間 06/14 14:04 サッカー北中米W杯で「差別」か メキシコの業界団体会長が解任へ 記事時間 06/14 07:04 北中米W杯 アメリカ代表のパリス・ヒルトンがユニフォームにラメ