◇日本カーリング選手権大会 横浜2026 決勝 SC軽井沢クラブ7-6北海道銀行日本カーリング選手権大会の女子決勝が行われ、SC軽井沢クラブが第10エンドに逆転し、2年ぶりに優勝を飾りました。男子チームもSC軽井沢クラブが優勝し、男女そろっての優勝を果たしました。昨年はミラノ・コルティナ五輪の代表決定戦で、フォルティウスに敗戦。目の前で代表出場を逃す悔しさを経験しました。迎えた今大会の決勝、2点を追う第10エンドに3点