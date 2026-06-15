◇第110回日本陸上競技選手権大会(12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム)男子400mハードルでは、17歳の後藤大樹選手(洛南高校2年)が48秒09の好タイムで初優勝を飾りました。レース序盤は、インレーンから東京オリンピック代表でもある黒川和樹選手(住友電工)が飛ばして抜かれる展開。それでも後藤選手が後半にラスト100メートルの直線で黒川選手をとらえると、そのまま1着で駆け抜けました。前日13日の男子400mハードル予選2組で4