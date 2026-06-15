◇交流戦広島3―0楽天（2026年6月14日楽天モバイル）広島・岡本駿投手（24）が、14日の楽天戦で7回2安打無失点に抑え、チームトップタイの5勝目を挙げた。序盤から付け入る隙を与えず、三塁すら踏ませない快投を披露。チームは今季初の2試合連続零封勝利で、交流戦2カードぶりの勝ち越しを決めた。ほれぼれする投球だった。岡本が、初見参の仙台で躍動した。7回2安打無失点で5勝目。鯉党からの歓声を一身に浴びると、自