ヘアケア・スキンケア商品の製造・販売などを行う株式会社DEAR-LOGUE COSMETICSが展開する「ikue/幾重シャンプー&トリートメント」は、「謎の制服おかっぱ集団」として世界を魅了するアバンギャルディを起用したWebCMを2026年6月10日（水）より公開した。本WebCMは、書き下ろしのオリジナル楽曲とダンスを取り入れたアバンギャルディらしさ全開の映像で、現在開催中の『Avantgardey Japan Live Tour「DANCE ON AIR」』の東京公