◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ(W杯）1次リーグF組初戦の日本―オランダがダラスで行われた。日本のベンチには、負傷により初戦直前に無念のチーム離脱となったMF遠藤航（リバプール）がつけていた背番号「6」のユニホームが掲げられた。遠藤は2月に左足甲の手術を受け、リバプールで実戦復帰できないまま代表に合流。5月31日のアイスランド戦に先発したが、手