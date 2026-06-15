新戦力の影響力は絶大だった。カーリングの日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子決勝が行われ、ＳＣ軽井沢クラブが北海道銀行を７―６で下し、２年ぶり２度目の優勝。２０３０年フランス・アルプス五輪日本代表候補決定戦の切符を獲得した。今大会は１７歳の川田亜依が助っ人としてリードで出場。２０代の３選手にとって現役高校生の存在は、大きなプラスとなっていた。サード・上野結生は「コミュニケ