◇W杯北中米大会1次リーグF組日本ーオランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。前半を0−0で折り返した。先発メンバー11人は全員が海外クラブの所属。W杯において、日本代表の先発にJリーグ所属の選手がいないのは、これが初めて。左シャドーにはMF前田が起用された。前半3分、最初のシュートをオランダFWマレンに許すも、GK鈴

◆緊張の前半…スコアレスで折り返す 【北中米W杯速報】前半終了

🇯🇵日本 0−0 オランダ🇳🇱



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