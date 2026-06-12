6月12日、『FRIDAYデジタル』が「なにわ男子」長尾謙杜と、元「E-girls」稲垣莉生の居酒屋デートを報道。長尾は、6月7日の「文春オンライン」で、やはり稲垣と日本代表戦観戦後に飲食店はしごを報道されたばかりだった。「真偽は不明ですが、長尾さんは6月10日にInstagramの “裏アカ” 流出疑惑も話題となっており、最悪のタイミングです。現在23歳の長尾さんは3歳のころから子役で活動。2021年になにわ男子でデビューし、俳優