優勝候補のイングランドが盗難被害に遭ったことが判明した。12日（日本時間13日）に英BBCなどが報じた。英報道によると、ミズーリ州カンザスシティーの練習拠点に運んでいたイングランド代表のトレーニング用品などが盗難被害に遭い、ボールやスパイクなどが盗まれた可能性があるという。12日夜に現地警察が対応し、すでに2人が逮捕された。トマス・トゥヘル監督と選手たちは13日の午後に現地入りし、14日から本格的にトレー