１１日、サッカー選手をかたどったレゴブロック作品を撮影する来園者。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海6月14日】中国上海市のテーマパーク、上海レゴランドリゾートで15日から8月31日まで、夏季イベント「レゴ・フェスティバル」が開催される。サッカーのワールドカップ（W杯）や自動車レース・フォーミュラワン（F1）などの要素を取り入れ、幅広い年齢層の夏のレジャー需要に応える。デンマークの玩具大手レゴグルー