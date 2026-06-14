世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）」から、ドーナツ好きには見逃せない新シリーズが登場します。2026年6月11日（木）より発売される「クラシックドーナツシリーズ」は、人気キャラクターの魅力はそのままに、ドーナツ生地本来のおいしさを楽しめる新作。ふわふわもちもちの食感とやさしい甘さが魅力