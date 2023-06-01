【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、交流サイト（SNS）で、イスラエルとレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの双方に攻撃をやめるよう要求した。「イランとの和平合意が近い」とし「台無しにしてはならない」と訴えた。