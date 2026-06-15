ゲリラ豪雨がタバルにとって恵みの雨なら、クロワデュノールには結果的に涙雨となった。前走の天皇賞・春はわずか2センチ差の接戦をモノにしたが、今回は首差届かず2着。史上初となる春の古馬3冠制覇には手が届かなかった。北村友は「最後は捉えられる手応え。勝った馬が本当にしぶとかった」と涙をのんだ。先行するメイショウタバルを意識する形で離れず5番手追走。直線に向いてから懸命にムチを振るう。あと一歩。あと少し。