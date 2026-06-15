◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間15日、ダラス・スタジアム)サッカー日本代表の森保一監督が試合前の国歌斉唱で感極まり、涙を流す様子がありました。先にオランダの国歌斉唱が行われたあと、日本の国歌斉唱がダラス・スタジアムに響きます。森保監督は目に涙を浮かべ、歌い終えるとハンカチで涙を拭う様子もありました。日本はワールドカップ初戦でヨーロッパの強豪オランダと激突。スタメンでは堂安律選手がキャプテ