この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ思春期の子育てアドバイザー“納得しない罰は逆効果”と伝授 子供が約束破ったときの親の対応策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【ゲーム禁止はあり？】子供が約束を破ったときの効果的な声かけ法」と題した動画にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、子供が約束を守れなかった時の声かけや対応法について語った。動画では、ゲーム依存傾向にある小学校4年生の息子をもつ保護者からの「ご褒美と課題を同時に与えるのは正しいのか」「約束を破った時の声かけは？」というリアルな質問に、道山氏独自の視点から答えている。



まず道山氏は、「最初からできない目標設定では親子双方がうまくいかない。『自分のペースでやっていいよ』というルールを小学生に課すと、もともとできない子には“守れないのが前提”になりやすい」と指摘。「親が『一人でできる？ それとも一緒に計画立てる？』とまず確認することが大切」と具体的な声かけを提案した。



さらに、ルールやペナルティ設定については「子供が納得した上での約束なら、ご褒美と課題を同時に与えてもOK」としつつ、「納得せずに親から一方的に決められると、子供の反発心が生まれる。『俺、最初からできなかったし』となってしまうことも」と、無理なルールの危うさを強調する。



子供が実際に約束を破った際は、「まず状況を確認し、できなかった原因に共感することが大事」と説く。「『学校の勉強もあると疲れちゃうよね』と共感した上で、一緒に改善策を考え直す。親の目的は叱ることじゃなく、課題（例：過去問）をきちんと終わらせること。そこに向けてサポートする意識が求められる」という。



最後に道山氏は「親は『悪いことをしたから叱る』のではなく、子供が課題をやり抜くためにどう支えられるかを第一に考えてほしい」とまとめ、丁寧なルール設定や共感をもった声かけを重視する姿勢を訴えて動画を締めくくった。