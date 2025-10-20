【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※ 中学生 以下は無料

10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」のタカラトミーブースにて、ハイターゲット向けブランド「T-SPARK」の新作展示が実施されている。

その中でタカラトミーのホビー史に刻まれた伝説を、あなたと共に未来へ繋ぐプロジェクト「LEGACYSOUL」から「B-DAMAN（ビーダマン）」が展示されている。月刊コロコロコミックにて連載されていた今賀俊先生のマンガ『爆球連発!! スーパービーダマン』の主人公・戸坂玉悟の相棒ともいえるビーダマン「ファイティングフェニックス」が令和の時代によみがえった。

そして、なんと玉悟が使う初代ビーダマン「あかボンバーマン・ビーダマン」も商品化された。「スーパービーダマン あかボンバーマン・ビー魂スペシャルセット」として、「あかボンバーマン・ビーダマン」にカスタムパーツであるOSギア、マガジンサイト、ロングバレルがセットになっている。

さらに、『爆球連発!! スーパービーダマン』の愛蔵本全3巻ケース入りセット（※各巻コミックス5巻分収録）と、光り輝く新デザイン特製カバー＆ケース付きとなっている。愛蔵本版では、連載当時、月刊コロコロコミックで掲載されていた「ボンバーマンビーダマン」が登場するオリジナル版となっている。

今回、企画担当者の方に、令和の時代によみがえった「LEGACYSOUL B-DAMAN」についてお話を伺った。

「ファイティングフェニックス」の予想以上の反響。燃え尽きないビー魂

「スーパービーダマン」シリーズは1993年に展開されたビー玉を発射できる玩具シリーズ。最初期は「ボンバーマン」のキャラクターを使用した玩具で、競技用のビーダマンとしてカスタマイズ機構などが搭載されたものとなっている。

今回の「スーパービーダマン あかボンバーマン・ビー魂スペシャルセット」の商品化は、「LEGACYSOUL ビーダマン ファイティングフェニックス」が発表される前に小学館、コナミデジタルエンタテインメントとの意向も含めて、「ボンバーマンビーダマン」を復活させなければいけないということになり、多くの課題をクリアして「あかボンバーマン・ビーダマン」が商品化されたとのこと。

「ボンバーマンビーダマン」が令和の時代に復活

また、「LEGACYSOUL」での復活ということで“当時の復刻商品”ではなく、令和最新技術によるアップデートや、より遊びやすい仕様変更を入れ、ビー玉発射の爽快感の向上も意識していると企画担当者は語った。

一方で「あかボンバーマン・ビーダマン」のサイズは当時品とほぼ同じサイズ感にしつつ、新規造形で商品化されている。OSギアもしっかり装備でき、カスタムパーツの装着も可能としている。

造形などは「LEGACYSOUL ファイティングフェニックス」と同じ開発担当者が担当。当時品の玩具も担当された方で、熱量のこもった造形と機構となっている。

また、「あかボンバーマン・ビーダマン」は当時品同様の組み立てキットとなっている。

印象的な表情や武骨なOSギアと当時の息吹を感じる造形

背面。ウイングパーツを取り付けられそうな構造となっている

ビー玉の安定した射撃を目的としたロングバレル

S字型のマガジンサイトは多数のビー玉を装填できるほか、サイトで狙いを定めることができるパーツとなっている

カスタムパーツに関しても、企画担当者は「LEGACYSOUL」がユーザーに寄り添うブランドとして育てていきたい思いがあり、愛蔵本と「スーパービーダマン あかボンバーマン・ビー魂スペシャルセット」だけでなく、カスタムパーツのみの「LEGACYSOUL スーパービーダマン OSシステム カスタムパーツセットA」も展開したとのこと。

カスタムパーツとコンテナケースがセットになった「LEGACYSOUL スーパービーダマン OSシステム カスタムパーツセットA」が登場。別売りの「ファイティングフェニックス」に取り付けることもできる

ビー玉を収納できるコンテナケース

その中で、「令和の時代にビーダマン復活」という反響の大きさは想定外だったと企画担当者は語る。当時の想い出のこもったIPの強さを存分に発揮する「LEGACYSOUL」のコンセプトならではの魅力となった。

2025年現在、当時品の入手は難しく、「LEGACYSOUL」でのビーダマン復活は青天の霹靂といえる発表だっただろう。

「LEGACYSOUL」シリーズでは今後もワクワクするような「B-DAMAN」の企画を検討しているとのこと。

「LEGACYSOUL B-DAMAN」はタカラトミーをはじめ、小学館、コナミデジタルエンタテインメント、今賀俊先生ら多くの人々の協力、そしてファンの熱きビー魂による奇跡的な復活といえるだろう。

(C) ＴＯＭＹ

(C)今賀俊／小学館

(C)Konami Digital Entertainment