日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「冷めてもおいしい作り置き」をテーマに、作っておくと便利常備菜を西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）に教わる

今日のお悩みは「仕事が忙しいのでまとめて作り置きしています。疲れて帰ったとき、冷蔵庫から出すだけでおいしい作り置きレシピを教えてください！」というもの

そこで、「五目そぼろ」「洋風きんぴら」「鶏と野菜のうま煮」を提案する。この中から調理するのは「洋風だけどおみそ汁とご飯にも合いそう！」とDAIGOも感動した、バルサミコ酢でオシャレにアレンジした定番おかず！

「洋風きんぴら」
＜材料（２人分）＞
牛バラ肉（切り落とし）　　 150g　
ごぼう　　　　　　　　　　180g　
セロリ　　　　　　　　　　100g
赤唐辛子　　　　　　　　　１本
バージンオリーブ油　　　　大さじ１
塩　　　　　　　　　　　　小さじ１
はちみつ　　　　　　　　　大さじ２ 
ワイン　　　　　　　　　80ml　　
バルサミコ酢　　　　　　　大さじ２　
黒こしょう（粗びき）　　　 適量

＜作り方＞
①  ごぼうとセロリは縦半分に切り、５cm長さ、２mm幅の薄切りにし、ごぼうは水にさらして水気を取り、赤唐辛子は種を取る。

②  牛バラ肉は２cm幅に切る。

③  フライパンに赤唐辛子とバージンオリーブ油を入れて弱火にかけ、赤黒くなったら、牛肉を加えて強火で炒め、ごぼう、セロリ、塩を加え、強火でしんなりするまで炒める。

④  ③の中央をあけ、はちみつを加えて軽く煮つめ、赤ワインを加えて水分がなくなるまで強火で煮つめる。

⑤  火を弱めてバルサミコ酢と黒こしょうをからめ、器に盛り、黒こしょうをふる。

DAIGOの試食コメント
「さっぱりした酸味とはちみつの甘みが“洋風”の味だけど、ご飯に合うところに“和”を感じますね。ごぼうやセロリの食感もいいし、味がしっかりしてるから冷めてもおいしく食べられそう！」