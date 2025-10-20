日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「冷めてもおいしい作り置き」をテーマに、作っておくと便利な常備菜を西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）に教わる

今日のお悩みは「仕事が忙しいのでまとめて作り置きしています。疲れて帰ったとき、冷蔵庫から出すだけでおいしい作り置きレシピを教えてください！」というもの

そこで、「五目そぼろ」「洋風きんぴら」「鶏と野菜のうま煮」を提案する。この中から調理するのは「洋風だけどおみそ汁とご飯にも合いそう！」とDAIGOも感動した、バルサミコ酢でオシャレにアレンジした定番おかず！

「洋風きんぴら」

＜材料（２人分）＞

牛バラ肉（切り落とし） 150g

ごぼう 180g

セロリ 100g

赤唐辛子 １本

バージンオリーブ油 大さじ１

塩 小さじ１

はちみつ 大さじ２

赤ワイン 80ml

バルサミコ酢 大さじ２

黒こしょう（粗びき） 適量

＜作り方＞

① ごぼうとセロリは縦半分に切り、５cm長さ、２mm幅の薄切りにし、ごぼうは水にさらして水気を取り、赤唐辛子は種を取る。



② 牛バラ肉は２cm幅に切る。



③ フライパンに赤唐辛子とバージンオリーブ油を入れて弱火にかけ、赤黒くなったら、牛肉を加えて強火で炒め、ごぼう、セロリ、塩を加え、強火でしんなりするまで炒める。



④ ③の中央をあけ、はちみつを加えて軽く煮つめ、赤ワインを加えて水分がなくなるまで強火で煮つめる。



⑤ 火を弱めてバルサミコ酢と黒こしょうをからめ、器に盛り、黒こしょうをふる。

DAIGOの試食コメント

「さっぱりした酸味とはちみつの甘みが“洋風”の味だけど、ご飯に合うところに“和”を感じますね。ごぼうやセロリの食感もいいし、味がしっかりしてるから冷めてもおいしく食べられそう！」