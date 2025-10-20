¡Ö¤µ¤ó¤¶¤óÀú¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¥ß¥»¥¹¡È½ÅÂçÈ¯É½¡É¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¡Ä¡È²»³ÚÀ°Ê³°¡É¤¬¤¤¤Ä¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê
10·î16Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿Mrs. GREEN APPLE¡£¤½¤ÎÁ°¤«¤é¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È²ò»¶¡É¤ä¡È³èÆ°µÙ»ß¡É¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ïº£¸å¤Î³èÆ°Í½Äê¤ÎÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×´°·ë¤È¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×»ÏÆ°¤ÎÈ¯É½
¼ç¤ÊÍ×ÅÀ¤Ï3¤Ä¡£2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£2022Ç¯3·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤¬º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤·¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï1¤«·î´Ö¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤µ¤ó¤¶¤óÀú¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤è¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êò¤ì¤ëÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¡Ö½ý¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2018Ç¯¤Ë¤æ¤º¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¶áÆüÃæ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ò»¶¤Ê¤É¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¤ÏÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¥×¥Á±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹Á´À¹¤Î»þÂå¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿À¤ÃÎ¿É¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¾ì¹ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ß¥»¥¹¤Î³èÆ°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¤´Ö¤ÎÀ¼¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¡ÖÏÃÂêÀ¡×¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿Ïª½ÐÀïÎ¬
¤½¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú³èÆ°¤¬¡¢¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤Î¾å°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡È¼êÃÊ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·¶Ê¤ä¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬Ìð·Ñ¤®Áá¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤ä¡ÖÂç¿¹¸µµ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÈà¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢¡Ö¥ß¥»¥¹¤¬¾ï¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¡¢³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃ¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤äSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤ËÈà¤é¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ïª½Ð¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆMrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¡×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÏÃÂê¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ØÅÐ¾ì¤·Â³¤±¤ë¤³¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡È½ÅÂçÈ¯É½¡É¤ÎÈéÆù¤È³Ú¶Ê¤ÎÉ¾²ÁÌäÂê
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë½ÐÍè»ö¤ò¡¢¤µ¤â¡È½ÅÂç¡É¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡È¿É¤µ¡É¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¶ÉÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤âÈéÆù¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤µ¤â¡È½ÅÂç¡É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Èà¤é¤¬È¯¿®¤¹¤ë³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥º¤ì¤Ð¥Ð¥º¤ë¤Û¤É¡¢³Ú¶Ê¤ÎÉ¾²Á¤äÌ¥ÎÏ¤è¤ê¤âÈà¤é¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤ä¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿ÈÝ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢MV¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢µÄÏÀ¤Ï²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½¸½¤ÎÅ¬ÀÚÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈãÈ½¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Mrs. GREEN APPLE¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢ÄºÅÀ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ë¤âÆó¤Ë¤â¡¢¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤À¤«¤é¥ß¥»¥¹¤Ï¶Ë¤á¤ÆÇ¡¼Â¤Ë¸½Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÐ¹õÎ´Ç·¡Û
²»³ÚÈãÉ¾¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹É®¡£¡Ø¿·Ä¬¡Ù¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡ÙÅù¤Ë²»³ÚÉ¾ÏÀ¤ò´ó¹Æ¡£¡ØNumber¡ÙÅù¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼èºà¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡£¤¤¤Ä¤«¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤Ç¡Ö¤ªÉÙ¤µ¤ó¡×(½ÕÆüÈ¬Ïº)¤òÃÆ¤¤¿¤¤¡£Twitter: @TakayukiIshigu4
