¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥ºÈ¯¤Î½÷ÀÀ¼Í¥3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAiScReam¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡×¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¹ÈÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬¶á¤¯Àµ¼°¤ËÂÇ¿Ç¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ÆÈ¯Â¤·¤¿¹ÈÇò¥Á¡¼¥à¤¬Áá¡¹¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£1·îÈ¯Çä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö°¦¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡×¤¬¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤êÆ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Î¡£Âè1Éô¡ÊÁ°È¾¡Ë¤Î½Ð±é¤Ç»ëÄ°Î¨¤ÎÄì¾å¤²¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï3·î¡¢¶Ê´Ö¤Î¤»¤ê¤Õ¥Ñ¡¼¥È¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¡Ö¥ë¥Ó¥£¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¡Ö¤Ï¡Á¤¤¡×¡Ö²¿¤¬¹¥¤¡©¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤è¤ê¤â¡¡¤¢¡¦¤Ê¡¦¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ë¤è¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏK¡½POPÀª¤À¡£¹ÈÇò½Ð¾ìÎò¤â¤¢¤ëÅìÊý¿Àµ¯¡¢TWICE¡¢TOMORROW¡¡X¡¡TOGETHER¡¢IVE¤é¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼¡¡¹¤È¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ã¼Ô¤äK¡½POP¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¡¢Àè·î»þÅÀ¤Ç´ØÏ¢Æ°²è¤ÎYouTube¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï175²¯²óÄ¶¡£¶Ê¼«ÂÎ¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Î´ð½à¤È¤µ¤ì¤ë1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖSNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Î¡£½Ð¾ì²Î¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Ï15Ç¯¤Ë¡Ö¦Ì¡Çs¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¡Ë¡×¤¬¹ÈÁÈ¤Ç¡¢18Ç¯¤Ë¡ÖAqours¡×¤¬´ë²èÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¹õß·¥ë¥Ó¥£¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ßÈ¨°¦¡Ê31¡Ë¤ÏAqours¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤ÎÂçÉñÂæ¡£AiScReam¤¬¥Æ¥ì¥Ó²Î¾§¤·¤¿¤Î¤Ï5·îÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖVenue101¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¡¼¥à¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡þAiScReam¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡¡¹ßÈ¨¡¢¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¤ÎÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡Ê28¡Ë¡¢¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¤ÎÂç·§ÏÂÁÕ¡Ê24¡Ë¤Î3¿ÍÁÈ¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¤Î´ë²è¤Ç·ëÀ®¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ßÈ¨¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤ÇÀ¼¤òÃ´Åö¡¢ÂçÀ¾¤ÏTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Öºé¡½Saki¡½¡×¤Ë½Ð±é¡¢Âç·§¤Ï¡ÖSpileben¡Ê¥·¥å¥Ô¥ì¡¼¥Ù¥ó¡Ë¡×Ì¾µÁ¤Î¥½¥í²Î¼ê³èÆ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£