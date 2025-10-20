ヒルトン東京の2025年クリスマスケーキ♡輝くオーナメントがテーマ

ヒルトン東京では、2025年のクリスマスにぴったりな限定ケーキの予約受付が10月16日よりスタート♡今年のテーマは「クリスマスオーナメント」。ツリーを彩るオーナメントの輝きをケーキに閉じ込めた、赤・白・グリーンの華やかなラインナップが登場します。クリスマスを彩る特別なひとときを、上質な味わいとともに楽しんでみてはいかがでしょうか。

ツリーの輝きをそのまま♡限定ケーキ3種

クリスタル・ルージュ

スノー・リース

エクラ・ヴェール

2025年のヒルトン東京のクリスマスコレクションは、華やかな3種のケーキが登場。

真紅が印象的な「クリスタル・ルージュ」（\11,000）は苺と赤スグリのホワイトチョコムースにピンクグレープフルーツの酸味がアクセント♡

「スノー・リース」（\9,800）はマロンとベルガモットが香る大人のリース型ケーキ。「エクラ・ヴェール」（\9,500）はラズベリーとピスタチオの美しいマリアージュが魅力です。

BTS・JINがアンバサダー♡IGINの新フレーバー「SANGKOM」日本で発売開始

定番人気♡苺たっぷりショートケーキも

毎年人気の「クリスマスショートケーキ」も登場。しっとりとしたスポンジに上質な生クリームと苺をたっぷり使用した、シンプルながら贅沢な味わいが魅力です。

Sサイズ（直径10cm）は\4,000で2～3名にぴったり、Lサイズ（直径16cm）は\6,200で4～6名向け。家族や友人とのホームパーティーにもおすすめです♡

オンライン予約限定！特別な時間を先取り

ヒルトン東京1階「ショコラブティック」では、10月16日から12月21日までオンライン事前予約・決済で受付中。

お渡し期間は12月19日～25日まで。各ケーキは数量限定で「クリスタル・ルージュ」45個、「スノー・リース」60個、「エクラ・ヴェール」50個と希少♡

特別なケーキを確実に手に入れたい方は、早めの予約がおすすめです♪

心ときめく、ヒルトン東京のクリスマスを

今年のヒルトン東京のクリスマスケーキは、まるでツリーを彩るオーナメントのように華やかでときめくラインナップ♡

限定デザインの「クリスタル・ルージュ」や「スノー・リース」など、見た目も味わいも特別な逸品が揃います。ご予約はオンライン限定・数量限定なのでお早めに。

大切な人と過ごす聖夜に、ヒルトン東京のケーキで心まで満たされるひとときを楽しんでみてください♪