¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë19ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢NHK¶É°÷¤È»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡È¥É¥ó°ú¤¡É¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍµÈ¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÜÈÖÅöÆü¤Ï¡Ö1Ç¯ÌÜ¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤âÅÌÊâ¤ÇNHK¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í½é¤Ç¡£NHK¤Î¿Í¤â°ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÆþ¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÄÌÍÑ¸ý¤«¤é¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£»ä¡¢»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¡¢ÄÌ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¡×¤È¤¤¤¤¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤â¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤Í¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¼Ö¤ÇÍè¤Ê¤¤¤Î?¡É¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¤Ã¤Æ¡É¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£