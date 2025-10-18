ブライトンvsニューカッスル スタメン発表
[10.18 プレミアリーグ第8節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 58 N. Oriola
FW 9 S. Tzimas
FW 14 T. Watson
FW 19 C. Kostoulas
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 5 ファビアン・シェア
DF 17 エミル・クラフト
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 67 ルイス・マイリー
FW 18 ウィリアム・オスラ
監督
エディ・ハウ
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 58 N. Oriola
FW 9 S. Tzimas
FW 14 T. Watson
FW 19 C. Kostoulas
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 5 ファビアン・シェア
DF 17 エミル・クラフト
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 67 ルイス・マイリー
FW 18 ウィリアム・オスラ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります