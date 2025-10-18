ÌÀ¼£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼³«ºÅ¡¡ ¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤¬¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡¡JUNKO KOSHINO ¤È¥³¥é¥Ü
¡¡10·î14Æü¡¢¥Ò¥«¥ê¥¨¥Û¡¼¥ëA¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÌÀ¼£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤ÈJUNKO KOSHINO¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJUNKO KOSHINO¡×¤È¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡¡ÌÀ¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤Î50¼þÇ¯»Üºö¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁ¯ÅÙ´¶¥¢¥Ã¥×¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ÎÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÏÆóÉô¹½À®¤Ç³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤Î¾·ÂÔµÒÌó320¿Í¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Î¡ÖJUNKO KOSHINO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¤¤Î¥³¥ì¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¤Î¤³É÷¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤«¤éºî¤é¤ì¤¿°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¡£
¡¡½ªÈ×¡¢50¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤â¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯°áÁõ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢
¡¡¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯°áÁõ¤Ï¡¢¹çÀ®Èé³×¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¼ù»éÁØ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç¼è¤ê½ü¤«¤ì¤ë¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òº®¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¹çÀ®Èé³×¤ÈÈæ¤ÙÀÐÌýÍ³Íè¤Î¸¶ºàÎÁ¤Î´ÞÍÎ¨¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÎ×¤ó¤ÀÌÀ¼£¤ÎÇë¸¶½¨ÏÂ¼¹¹ÔÌò°÷¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥«¥ª»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¤Ò¤é¤±¡¢¥«¥«¥ª¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡ÙÈ¯Çä50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯À¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¥³¥·¥Î¥¸¥ç¥ó¥³ÀèÀ¸¤Ë¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¡É¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÅÄ°Ë¿¥¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥«¥ª»ö¶ÈËÜÉô¥«¥«¥ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥«¥«¥ª¥Ë¥å¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹G²ÝÄ¹Êäº´¤Ï¡ÖÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î·ÊÉÊ¤Ë¤â´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ÊÉÊ¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó´Æ½¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡ÖJUNKO KINOKO T¥·¥ã¥Ä¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤½¤Î1¤Ä¡£
¡¡Æ±T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ä¿¢Êª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Å·Á³¿§ÁÇ¤Ë¤è¤ëÀ÷¿§¼êË¡¡Ö¤Î¤³¤êÀ÷¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤ÇÀ÷¿§¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Þ¤ÀÅÀ¤Î³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£