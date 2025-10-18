¡Ú¹ë¥¸¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¡Û¾Þ¶â6²¯±ßÄ¶¤ò³ÍÆÀ¡ª¥Ñ¡¼¥È¥ó¡ÖËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖ¤Î½Ö´Ö¡×¡Ä¹á¹Á¤Î²÷Â®ÇÏ¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°14Ï¢¾¡¤ÇÈ×ÀÐV
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î18Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥é¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ëG1¥¸¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¡Ê¼Ç1200m¡¦1Ãå¾Þ¶â700Ëü¹ë¥É¥ë¡áÌó6²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¹á¹Á¤ÎºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬Z.¥Ñ¡¼¥È¥óµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç²÷¾¡¡£Ï¢¾¡¤ò14¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬8ÉÃ13¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Ï½é¤Î³¤³°±óÀ¬¤È¤Ê¤ë¥¸¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÄ©¤ó¤À¡£¹á¹Á¤Ç¤ÏÌµÅ¨¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ê¡¢G1¡¦4¾¡¤ò´Þ¤à13Ï¢¾¡Ãæ¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¥°Ì3ÈÖ¼ê¤«¤éÀä¹¥¤Î¼ê±þ¤¨¤ÇÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£¤³¤Î¾¡Íø¤ÇG1¡¦5¾¡ÌÜ¡¢Ï¢¾¡¤ò14¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°8ÅÙ¤ÎÌ¾¼ê¥Ñ¡¼¥È¥óµ³¼ê¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê½Ö´Ö¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î³Ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖ¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥²¡¼¥ÈÆâ¤Ç¾¯¤·¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤¬Ä¾Àþ¤ÇÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿»þ¤â¡¢ÇÏ¤¬¼«¤éÆ°¤¤¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëD.¥Ø¥¤¥ºÄ´¶µ»Õ¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¹¥ê¥ë¡£¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£¡Ö¥é¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Àþ¤Ï¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¡£Á°¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¶¥Ã¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ³¾è¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â´°àú¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£10Æü´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊG1¡¦¼Ç1200m¡Ë¤òÌÜÉ¸¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£