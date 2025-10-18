Ê¡¸¶°¦¡¢¸µÉ×¤¬±ßËþ²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¿¼¤Þ¤ë¡ÈÉÔºß¡É¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡×TikTok¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë¿´ÇÛ½¸¤Þ¤ë
¡¡Âîµå½÷»Ò¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¤Ç¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØÂæÏÑÂåÉ½¤Î¹¾¹¨·æ»á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÃÄÝ³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤Á¤ã¤ó»÷¡© ¸µÉ×¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Ê¡¸¶°¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á
4·î°Ê¹ß¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤TikTok
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¡£8ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¹¾¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2016Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£2017Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¡¢2019Ç¯4·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÃ¤ËÄ¹ÃË¤Î¿Æ¸¢¤ò½ä¤Ã¤ÆºÛÈ½¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÅ¥¾Â²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡È¶¦Æ±¿Æ¸¢¡É¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë´Æ¸î¸¢¤Ï¹¾¤µ¤ó¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç2024Ç¯¤ËÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Î¥º§¤«¤é4Ç¯¡¢ÏÂ²ò¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯»×¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÊ¡¸¶¤Î¡ÈÉÔºß¡É¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤ªÊì¤Á¤ã¤óº£¤É¤³¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Õ
¡Ô¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨¤¿¤Í¡Õ
¡Ô¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¸«¤Ê¤¤¤Ê¡¡Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡Õ
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø¤Î³èÆ°¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡¸¶¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÊ¡¸¶¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÂîµå¶µ¼¼¤Î³«ºÅ¤ä¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤ÎPRÆ°²è¤Ç½÷À¼ÒÄ¹Ìò¤Ç¡È½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î³èÌö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯8·î¤Ë¤ÏTikTok¤ò³«Àß¡£Âîµå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢ÎÁÍý¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò»þÂå¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Ê½÷À¤é¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿Ê¡¸¶¤Î»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ô¤«·î¤ÇÆ°¤¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¼Â¤ÏÊ¡¸¶¤µ¤ó¤ÎTikTok¤¬¡¢4·î¤òºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥¿¤Ã¤È¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿ôÆü¤Ë1ÅÙ¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÆ°²è¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¯µ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡Ø¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ù¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢1¤«·î¤Ë1ÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÈÄã¤¤ÉÑÅÙ¤Ç¹¹¿·¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎºÇ¶á¤ÏÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤ë²èÁü¤Ï¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³«Àß¤«¤é¤ï¤º¤«8¤«·î¤ÇµÙ»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¡¸¶¤ÎTikTok¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤ÎTikTok¤Ï¡¢³«Àß¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Âîµå¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿»Ñ¤¬Ï¢Åê¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ô¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Õ¡ÔÄË¡¹¤·¤¤¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢ÌÂÁö¤¹¤ëÊ¡¸¶¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ë¤ÏÅý°ìÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¡£²¿¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤âÉÔÌÀ³Î¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡Èà½÷¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÌ¤Íè¡É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£