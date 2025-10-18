＜バチギレ夫・なぜ結婚したの？問題＞「俺のコーラがないッ！」年々怒りっぽくなる夫【第1話まんが】
私（オカヤマサチ、30代）は小3（ソウタ）と小1（カンタ）の子どもがいる母。夫（アキヒロ、40代）は愛情深い人ですが、喜怒哀楽の激しい一面があります。以前の私は夫を「感情表現が豊かな人だな」と思っていたし、夫は笑っていることが多かったので、夫の長所として考えていました。しかし子どもが成長するにつれてその一面が違う印象になってきたのです。
夫はもともと喜怒哀楽の激しい人でした。昔はよく笑っていたのですが、子どもの成長とともに「怒り」の感情が強く出るようになりました。怒ると言葉づかいが荒くなって私とのケンカに発展します。家族を思いやる姿と怒る姿の差が激しいのです。そんな中、夫に転勤の辞令が出たのです。
夫の転勤について家族でいろいろ検討しましたが、うちでは猫を2匹飼っているため、ペット可の物件探しも大変です。それに、私の仕事の都合や、子どもたちも転校をイヤがったため、夫には単身赴任してもらうことになったのです。
夫は喜怒哀楽が激しく、とくに「怒り」の感情が強く出ます。子どもが成長するにつれ、突然怒鳴り出すことが増えてきました。
私は夫婦ゲンカを重ねる中で何度も「この人とやっていけるのか」と思いますが、夫からは家族への愛情も感じていたため、離婚には至らずにきました。
そんな折に転勤話が浮上し、家族の事情を考慮して夫は単身赴任を選択します。
しかし夫が帰ってくるたびに怒鳴り声が響き、子どもは怯えて私の心は冷めるばかりです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
