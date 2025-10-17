フェンディの新定番「フェンディ レオ」登場♡秋冬コレクションで魅せるアニマリエ

ローマ発ラグジュアリーブランド FENDI（フェンディ）から、2025-26年秋冬コレクション注目のアニマリエプリント「フェンディ レオ」が新たに登場しました。1968年秋冬のアーカイブに根ざしつつ、マテリアルの妙技を活かした革新的デザインで、ピーカブーなどのアイコンバッグや革小物にまで展開。今季のコレクションを象徴するプリントは、モダンで強さと優雅さを共存させています。

アニマリエプリントの魅力を革に表現

フェンディ流の“フェンディ レオ”は、動物モチーフのアニマリエ柄をモダンに昇華。

カーフレザーに施されたプリントは、滑らかさを保ちながら立体感と奥行きを与え、ただの柄では終わらない革新性を感じさせます。

「マスター・オブ・マテリアル」を自負するフェンディならではの技術が光る、新時代の革の使い方です。

ÉCRUのジュニア向け吸水ショーツで安心＆快適な初潮デビュー

バッグ＆小物でコレクションを日常に

このプリントは、バッグだけでなくシューズやレディ・トゥ・ウェアにも散りばめられています。特に注目は：

ピーカブー アイシーユー プチ（カーフレザー、H15.5×W20×D11cm）税込668,800円

バゲット（カーフレザー、H15×W27×D6cm）税込594,000円

ミニ バゲット（カーフレザー、H13×W20×D5cm）税込385,000円

さらに、コート1,188,000円、ハット117,700円、スカーフ179,300円などもラインナップ。多彩なスタイルで「フェンディ レオ」の世界観が楽しめます。

発売概要と注目ラインナップ

「フェンディ レオ」コレクションは、2025年9月より全国のフェンディ直営店および公式オンラインストア（fendi.com）で展開予定。

サイズ展開やカラーバリエーションは、上述のバッグ各種とともに、ブラック、ラテ、パウダーベージュなど複数カラーでの展開を想定。シーンに合わせて選べるリュクスな一品です。

レオで秋冬を格上げして

FENDIの「フェンディ レオ」は、伝統と革新を融合させたアニマリエプリントで、バッグや小物、アパレルにまで息づくコレクション。

新作バッグはミディアムからラージ、複数カラーで展開され、あらゆるオケージョンであなたのスタイルを格上げしてくれます♡

発表は2025年9月、フェンディ直営店＆公式オンラインストアにて。ラグジュアリーなプリントで、秋冬の主役バッグを手に入れてみませんか？