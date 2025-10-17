全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。秋はラーメンイベントの季節。新宿・大久保公園では毎年恒例の「大つけ麺博」が開催中だ。今回の「大つけ麺博 presents 秋の新作ラーメン祭」は開催期間中、入れ替わりで総勢116店舗が出店し、全ての店舗が本イベントのためだけに開発した“完全新作”のラーメンを提供する。2025年10⽉8⽇（水）から11月24⽇（月・祝）まで毎日開催中だ。

そして今回はなんとスペシャルな企画がある。大つけ麺博がデリバリーアプリ「menu」と提携し、イベントで提供されている全店舗のラーメンを自宅やオフィスにもお届けできるのだ。これは画期的。

開催期間中に会場から半径6km圏内ならデリバリーOKだ。高円寺、池袋、目黒、六本木ぐらいまでなら対応している。会場と同じ1杯1100円（税込）で毎日販売中だ。

ランチの時間など来場が難しい人や雨天で外出を控えたい人、行列に並びたくない人でも、自宅やオフィスで気軽に注文できる。既に各店に注文が入っていて、会場からデリバリーされている。これはラーメンイベントの未来に繋がりそうな取り組みだ。

筆者も早速会場で2杯いただいた。ひとつは大塚“Nii”（出店は終了）の「Wブラック味噌らぁ麺」。濃厚な味噌スープにイカ墨を合わせた一杯で、麺も竹炭を練り込んだ特注の平打ち麺。パンチも旨味もバッチリの一杯だ。

そして、門前仲町の“麺屋 四季”（出店は終了）の「伊勢海老濃香つけ麺」。原価を度外視し大量の伊勢海老を投入したドロドロの豚骨魚介スープに極太のモチモチ麺が最強マッチ。

毎日全国から名店が集まっているので、会場でmenuでぜひご堪能あれ！

「大つけ麺博 presents 秋の新作ラーメン祭」

開催期間：2025年10⽉8⽇（水）〜11月24⽇（月・祝）

会場：新宿区立大久保公園 特設会場（東京都新宿区歌舞伎町2-43）

出店店舗数：116店舗 ※期間中、出店する店舗が入れ替わります。

入場：無料

価格：全店共通食券制 / 1杯1100円（税込）

デリバリー価格 / 1杯1100円（税込）

(執筆者: 井手隊長)