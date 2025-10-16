PGブラノンワイヤーに新色「ベージュ」が登場！ナチュラルな色合いが肌に馴染み、毎日のコーディネートを邪魔しません。ノンワイヤーでもしっかりとバストを支え、美しい丸みをキープする「PGブラ」は、寝ながら美胸ケアができると大人気。新色「ベージュ」は透けにくく、どんな服装にも響きにくいのが魅力です。2025年10月14日(火)16:00より先行予約販売がスタートするので、早めにチェックして♪

新色「ベージュ」の魅力とは？

PGブラノンワイヤーの新色「ベージュ」は、ナチュラルで上品な色合いが特徴。肌に優しく馴染み、どんな肌色にも自然に溶け込みます。

透けにくさも大きなポイントで、薄手のトップスや白いシャツを着るときでも安心です。ワンランク上の着け心地とデザインを両立させた「ベージュ」は、どんなシーンでも活躍してくれます。

毎日使いたくなる、そんな魅力的なカラーです♪

人気のPGブラノンワイヤー新色「ベージュ」発売！ナイトブラで美胸ケア

PGブラノンワイヤーが選ばれる理由

PGブラノンワイヤーは、ノンワイヤーでもしっかりバストを支える設計が特徴。

ワイヤーの圧迫感が苦手な方でも、しっかりとホールド感を感じられるため、寝ている間もリラックスして美胸ケアができます。

さらに、ピタッとした服でもラインが浮きにくいシンプルな設計が、日常使いにも最適。

軽やかな着心地と美しいバストラインを両立した、このブラはリラックスタイムだけでなく、日中用としても大活躍♪

PGブラで自分にぴったりのサイズを見つけよう

価格 ：5,610円（税込）

PGブラノンワイヤーは、XSから5Lまで、幅広いサイズ展開で、自分にぴったりのサイズを見つけることができます。

特に、サイズ選びが不安な方には、公式サイトで試着サンプルレンタルサービスが利用可能。自宅で試着して、自分に合ったフィット感を確認できるので、安心して購入できます。

サイズごとの設計が細かく、どの体型でも美しいバストラインを作ることができます♪

カラー ：ブラック / ネイビー / ピンク / ホワイト / ベージュ（新色）

新色「ベージュ」で美胸ケアもおしゃれも両立

PGブラノンワイヤーの新色「ベージュ」は、普段使いにもぴったりなカラーで、どんな肌色にも自然に馴染みます。透けにくく、シンプルで美しいデザインは、白シャツや薄手のトップスを着る際にも安心。

さらに、ノンワイヤーでもしっかりとバストをサポートし、美しいバストラインを保ちます。2025年10月14日より先行予約がスタートするので、ぜひこの機会に試してみてください。