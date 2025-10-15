チョコレート×キノコってどんな味？

シイタケ、舞茸、エリンギ、松茸、しめじにエノキと、私たちの食卓にはキノコがいろいろ並びます。山の中や湿った原木から生えるのが普通ですが、世の中にはプラスチックで成長する菌類が存在します。

思考実験デザインで終末に備える

ロンドンのキングストン美術大学で、修士課程にいるオデット・ディルクスさんが、そうした廃プラ材で育つキノコを使った思考実験デザインを生み出しました。

チョコレートプロテインバーの「Plastik Protein」 は、

2049年の世界は廃棄プラごみだらけで大問題だけど、実際にあった発見のおかげで解決できるかもしれない…

というコンセプトで誕生しました。プラ素材を消化する特定のキノコでも、食用キノコ同様に食べられるのでは？と考えたのです。

キノコは枯れたら土に還るでしょうけども、レンガブロックや合皮に生まれ変わることも可能。だけどキノコは乾燥後に粉末状にすると、意外とタンパク質リッチな素材になるそうな。それを固めて、板チョコのようにしたのがこの作品です。

プラごみを食べるキノコ

「Plastik Protein」開発のきっかけは、2011年にイェール大学の学部生グループが、エクアドルのアマゾンで発見したキノコ｢Pestalotiopsis microspora｣。その好物はなんとポリウレタンなんです。

ディルクスさんは微生物が環境汚染物質を分解するリサイクル・システムの中でも、菌類を利用した「Mycoremediation（マイコレメディエーション）」というプロセスに着目。そしてプロテインバーが考案されました。

キノコによって好物が違う

プロテインバーは3種類があり、それぞれPET（ポリエチレンテレフタラート）を食べるヒラタケ、LDPE（低密度ポリエチレン）を食べるカワラタケ、ポリウレタンを食べるスエヒロタケを材料として、想定されています。

Image: Odette Dierkx

パッケージはキノコの好物であるペットボトル、ビニール買い物袋、発泡材のグラフィックが描かれています。普通なら食品のパッケージに使われないものですよね。

未来を考えるスペキュラティブデザイン

「Plastik Protein」は現実味がありますが、全ては「未来はこうもありえるのではないか」という可能性に想いを巡らせるスペキュラティブデザインの手法で作られています。

ロボットや乗り物も過去の人たちが考え、今の時代に具現化しているものがいっぱいありますからね。プラ分解キノコのプロテインバーだって、いつかは？

Source: Instagram, Odette Dierkx via designboom

Reference: Wikipedia (1, 2)