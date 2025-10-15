“さすまた”で「包み焼きハンバーグ」を開けよう！　『ココス』と『ちいかわ』がコラボ、ちいかわたちをイメージしたメニューにコラボグッズが付いてくる

ファミリーレストラン『ココス』が、人気作品『ちいかわ』とのコラボ企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」を2025年10月16日〜12月10日の期間で開催する。

とどまるところを知らない『ちいかわ』人気！ 大人もハマる理由

『ちいかわ』は、主人公・ちいかわと、その友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる日常を描く作品。ちいかわたちの見た目が心を和ませるのと同時に、「草むしり」や危険な「討伐」などの労働をしてお金を稼いで生活していて、理不尽な目に遭う厳しい現実や、努力、挫折のエピソードなども描かれ、現代社会で頑張る大人の共感を強く呼んでいる。

あの“巨・オムライス”も再現！ 数量限定メニューは8品

『ココス』×『ちいかわ』

今回の企画では、『ちいかわ』の登場キャラクター、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコがスタッフ風の衣装を着た限定オリジナルイラストでキャンペーンを盛り上げる。

そして『ちいかわ』の世界観や、ちいかわたちをイメージした数量限定のコラボメニューを8品販売。全メニューにイメージ元になっているキャラクターをデザインしたオリジナルピックが付いてくる。第1弾〜第4弾までの期間ごとにメニューが変わるので、要チェック！（※コラボメニューの注文はひとりにつき1食まで）

【第1弾】10月16日10時〜10月29日

ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ 1859円

看板メニュー「包み焼きハンバーグ」に、トマトクリームソースと白いステッペンチーズを使い、ちいかわをイメージして仕上げた、可愛さ満点の一品。たこさんウインナーやブロッコリー、ほうれん草、コーンなどをソースにたっぷり絡めて食べよう。

うさぎのツル〜ッとプリンパフェ 1309円

ほんのりオレンジが香る「CoCoプリン」とマンゴーソースのイエローがインパクト抜群なプリンパフェ。濃厚なマンゴーソースや、シャリシャリ食感のマンゴーかき氷に、まろやかなパンナコッタや、さっぱりとしたマンゴーゼリーを合わせた。口いっぱいに広がるマンゴーの濃厚な甘さを堪能あれ。

【第2弾】10月30日10時〜11月12日

ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ 1859円

ジューシーなハンバーグに、まろやかでコクのあるホワイトソースを合わせ、ステッペンチーズとスモーキーな香りが特長の燻製ベーコンをトッピング。ハチワレのおもてなし料理をイメージした、きのこと豆苗をソースに絡めて召し上がれ。

モモンガのピーチパフェ 1309円

モモンガも思わずかぶりつきたくなる（!?）ようなピーチパフェ。甘みたっぷりの桃のコンポートと、モモンガをイメージしたブルーベリーソース、ブルーベリーゼリー、ラズベリーマカロンを使用。もっちりとしたパンナコッタと、サクサクのクラッシュパイによる食感の変化も楽しんで。

【第3弾】11月13日10時〜11月26日

うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ 1859円

うさぎをイメージしたバターチキンカレーの包み焼きハンバーグ。ジューシーなハンバーグに、マイルドなカレーソースとモッツァレラチーズ、ごろっとしたチキンやかぼちゃなどを加えて、食べ応えのある一品に仕上げた。

至上の一服！ラッコのイチゴパフェ 1309円

ラッコが大好きなイチゴパフェをココス流で再現。トップに飾り付けたハート形のチョコがポイント。イチゴのロールケーキやイチゴかき氷、イチゴソース、イチゴゼリーを使用し、イチゴを存分に堪能できる。まろやかなパンナコッタと一緒に食べると、イチゴミルクのような味わいに。

【第4弾】11月27日10時〜12月10日

ご褒美☆ハンバーグデミオムライス 1529円

作中に登場する巨大なオムライスをココス流にアレンジ！ ケチャップライスに、ジューシーなハンバーグ、濃厚なチェダーチーズ、スクランブルエッグを重ね、“巨・オムライス”のフォルムを再現。デミグラスソースのコクとベシャメルソースのまろやさがマッチし、トマトケチャップの程よい酸味が味わいにアクセントを加える。

くりまんじゅうのビターなチョコレートパフェ 1309円

ほろ苦いコーヒーゼリーにチョコを合わせ、くりまんじゅうをイメージした大人な味わいのパフェ。トップには栗渋皮煮をトッピング。ほろ苦いコーヒーゼリーに、まろやかなパンナコッタと濃厚なチョコプリンが合わさり、ビターな風味と優しい甘さが調和した、大人な味わい。

オリジナルグッズは各弾につき6種類！ 限定キーホルダーなどの販売も

コラボメニューを含む対象メニューを1品注文するごとに、数量限定で『ちいかわ』のココス限定イラストを使用した「ココスオリジナルコラボグッズ」（各弾6種）をランダムで1つ貰える。さらに対象メニューを注文したレシートで「ココスオリジナルドールハウス＋ソフビ人形6種セット」が200人に当たるWEB抽選に応募できる。対象メニューと詳しい応募方法は下記特設サイトで確認を。

ココスオリジナルコラボグッズ

ココスオリジナルドールハウス＋ソフビ人形6種セット（サイズ：ドールハウス 約W19.0cm×H20.0cm×D10.0cm、ソフビ人形 約W4.1cm×H5.0cm以内）

また一部店舗では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコのスタンディパネルを展示し、「ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー」と「ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ」を販売する。さらに『ココス』公式Xアカウントでは、ココスオリジナルミニのぼりが抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施するなど盛りだくさん。詳しい内容は特設サイトをチェックしよう。

スタンディパネル

ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー

ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ

