¸µÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤Î¸µº§Ìó¼Ô¤Ç¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Î¡È¥ß¥ë¥¯É±¡É¡Ê37¡Ë¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÂÚºßÃæ¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¡¢¡È¥ÉÇÉ¼ê¡É¤ÊSNS³èÆ°
Èà½÷¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤ËÂÚºßÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶á¶·¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ºÇ¶á¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿ÙÇÃ×¡¦´Æ¶Ø¡¦¹éÌä»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ³°Ì³Éô¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ËÆÃÊÌÎ¹¹Ô·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¡¢·Ù»¡Ä£¹ñºÝÈÈºáÁÜººÂâ¤â¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤ª¤è¤ÓËãÌô´ØÍ¿ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ¿ÍÈï³²¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢´ØÏ¢¤ÎÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¤Î¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Î¶á¶·¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯6·î¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüÍË»þ»ö¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Î¹âµéÊ£¹ç½»Âð¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ï²áµî¤Ë¥¿¥¤¤ËÂÚºß¤·¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Øµï½»ÃÏ¤ò°Ü¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤Î¾åÎ®³¬µé´Ø·¸¼Ô¤È¶¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Èà½÷¤¬ºâÈ¶°ì²È¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥ß¥ë¥¯É±¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
2¿Í¤Ï2017Ç¯¤Ë·ëº§¤òÌóÂ«¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤ÎËãÌô»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÇË¶É¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤âËãÌôÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊüÁ÷³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ï2019Ç¯¤ËËãÌô»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âºÆ¤ÓËãÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤ØÆ¨Ë´¤·¡¢¸½ºß¤âÆ¨Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ·Ù»¡¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¤Ë¶¨ÎÏ¤òÀµ¼°Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£