中国習近平国家主席は米国のアキレス腱見つける、米中貿易戦争に勝つ自信
中国政府関係者によると習近平国家主席は米国のアキレス腱を見つけたという。それはトランプ氏が株式市場に執着しているということだ。中国との長期化した貿易摩擦戦争を米国経済が吸収できないと確信しているため習氏は対トランプ強硬姿勢を貫いているという。WSJが報じている。
中国はレアアースという切り札を出し米中首脳会談で有利な結果を引き出したいようだ、世界のレアアースシェアは中国が約70%を占めている。14日、トランプ氏が中国との食用油貿易を停止する可能性があると述べており、きょう再び中国が反撃に出る可能性がある。
