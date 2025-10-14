Æî¤ß¤æ¤«¡¢10Âå¥é¥¹¥È¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°µ´¬Èþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
Æî¤ß¤æ¤«¤¬¡¢10·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ÖBOMB¡×11·î¹æ¤ÎÎ¢É½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤ÏÆî¤ß¤æ¤«
O2¤ÎÆî¤ß¤æ¤«¤¬¡¢10ÂåºÇ¸å¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¹ñÊõµé¥Ü¥Ç¥£¡¢¾¯½÷¤ÈÂç¿Í¤Î¶¹´Ö¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯¡¢º£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤À¡£»ïÌÌ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢Æ°²è¤â¡£¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤ÎÆÃÊó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ü¥à¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢4·î¤ËNMB48¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¾åÀ¾Îç¡£¤Þ¤À²Æ¤Î¶õµ¤´¶¤Î»Ä¤ë18¥Ú¡¼¥¸¤Î¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤ÎÊÑ·Á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ç¾×·â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£Äí¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²¦Æ»¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¥Ó¥¥Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Û¡¼¥¹¤Ç¿å¤òÍá¤Ó¤Æ¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¾õÂÖ¡£¼¼Æâ¤ËÌá¤ê¶»¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶ºÝÎ©¤Ä¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¶Á¿´¶¤Î¤¢¤ëÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶»¸µ¥Á¥é¥ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤µÈ´·²¤Î¹õ¥ì¡¼¥¹¿åÃå¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾åÀ¾Îç¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£»ïÌÌ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢Æ°²è¤â¡£¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÏSKE48¤Î·§ºêÀ²¹á¡õº´Æ£²ÂÊæ
SKE48¤Î35ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤ÇW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë·§ºêÀ²¹á¤Èº´Æ£²ÂÊæ¤¬½é¤Î¥Ú¥¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£Ä¹¤é¤¯Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç³èÆ°¤·¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¾è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀäÌ¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁêÀÈ´·²¡£¸ÂÄêÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤ÏSKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¡õÀ¾°æÈþºù
Æ±¤¸¤¯SKE48¤«¤é¡¢35ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤Ç½éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁêÀîÃÈ²Ö¤ÈÀ¾°æÈþºù¤Î¥Ú¥¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡£´ü¤â¥Á¡¼¥à¤â°ã¤¤½é¥Ú¥¢¤È¤Ê¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥¹¤Ç¿å¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤Ê¤É³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
É½»æ¡§¾åÀ¾Îç
Î¢É½»æ¡§Æî¤ß¤æ¤«¡ÊO2¡Ë
¢£ÊÌºýÉÕÏ¿
Î¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥Ý¥¹¥¿¡¼
¾åÀ¾Îç
¡Ú¸ÂÄêÈÇ¡Û
É½»æ¡§·§ºêÀ²¹á¡õº´Æ£²ÂÊæ¡ÊSKE48¡Ë
Î¢É½»æ¡§ÁêÀîÃÈ²Ö¡õÀ¾°æÈþºù¡ÊSKE48¡Ë
¢£ÊÌºýÉÕÏ¿
Î¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥Ý¥¹¥¿¡¼
·§ºêÀ²¹á¡õº´Æ£²ÂÊæ¡ÊSKE48¡Ë
¡ã¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡úÝ¯ºä46¤Î»Í´üÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ÇBOMB¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Î»³Àî±§°á¡£À¶Á¿¤Ê¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Ç¡¢T¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥ó¤ÎÉô²°Ãå¤â¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤â¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ª»÷¹ç¤¤¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Áºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡úHKT48Â´¶È¤«¤é3Ç¯È¾¡¢Ç°´ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ò12·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¾¾ËÜÆü¸þ¤Î¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¤ÆÈÀê¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¡£»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¿ÍÀ¸ºÇÂçÏª½Ð¡×¤Î¾×·â¥«¥Ã¥È¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡ú¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Root mimi¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¡£ÄÁ¤·¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¾ö¤Î¾å¤Ç¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡úÄ¶Àä¤ä¤ï¤é¤«G¥«¥Ã¥×¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ü¥àÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËËá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÆðÆý¤ò¶î»È¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¿È¤â¿´¤â¡Ê¶»¤â¡ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£»ïÌÌ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢Æ°²è¤â¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î¾ðÊó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡úºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»Í¤Î¸Þ¤Î¸À¤ï¤ºñ¥¡Ê¤µ¤Ã¡Ë¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¢¤²¤¿¡¿À¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡ÙÈ¯ÇäÃæ¤ÎJuice¡áJuice¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÓ¿Î°¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÎºÂÃÌ²ñ¡£ÀèÇÚ¤ÎÀÐ»³ºéÎÉ¡¦±óÆ£ºÌ²ÃÎ¤¡¦ÀîÅèÈþÉö¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¼ÁÌä¤â¡£
¡ú³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬È¯µ¯¿Í¤Ç¡¢ABEMA¡ßASOBISYSTEM¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØDark Idol PROJECT¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Toi Toi Toi¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥Ü¥à½éÅÐ¾ì¡£Ç°´ê¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ú¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æ£ËÜÍ£Àé²Æ¡¢°æËÜºÌ²Ö¡¢È«ÃæÌ´³ð¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â½¼¼Â¡£
¡ú¤è¤ð¤³ÍÌî¿¸ºÈ¤ÎÄ¹¼÷Ï¢ºÜ¡ØÄ¶Ãª¤«¤é¥Ü¥àÌß¡Ù¤âÀä¹¥Ä´¡£
¡ã·ÇºÜ¥¿¥ì¥ó¥È¡ä
¾åÀ¾Îç
·§ºêÀ²¹á¡õº´Æ£²ÂÊæ¡ÊSKE48¡Ë
ÁêÀîÃÈ²Ö¡õÀ¾°æÈþºù¡ÊSKE48¡Ë
»³Àî±§°á¡ÊÝ¯ºä46¡Ë
¾¾ËÜÆü¸þ
¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¡ÊRoot mimi¡Ë
»°ÅÄÍªµ®
Æî¤ß¤æ¤«¡ÊO2¡Ë
Juice¡áJuice
Toi Toi Toi
Æ£ËÜÍ£Àé²Æ
°æËÜºÌ²Ö
È«ÃæÌ´³ð
¡Ö¥Ü¥à11·î¹æ¡×
ÆÃÊÌÄê²Á¡§ËÜÂÎ1,345±ß¡ÜÀÇ¡ÊÀÇ¹þ1,480±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È½·¿¡§A4¥ï¥¤¥ÉÈ½
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
