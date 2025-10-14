¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·½¸ÃÄ¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ°¼Á¡×Åð»£Èï³²¤Ç·Ù¹ð¡¡¡Ö²áÅÙ¤ÊÀÜ¿¨¡¦¼¹Ãå¹Ô°Ù¡×¤â...¶Ø»ßÁÊ¤¨
¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥Ô¡¼¥Á¡×¡Ê¤«¤é¤Ô¤Á¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬2025Ç¯10·î13Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡Ö°ìÉô¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤¹¤ë¡×
¤«¤é¤Ô¤Á¤Ï20Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô230ËüÄ¶¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡ÖMinecraft¡×¤Î¥²¡¼¥à¼Â¶·Æ°²è¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏUUUM¡£
´ðËÜÅª¤Ë¥¤¥é¥¹¥È²½¤µ¤ì¤¿»Ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤ë¡£25Ç¯10·î12Æü¤«¤é¡¢°¦ÃÎ²ñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ5¤«½ê¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¡£ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤ë¤È¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢13Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤Ç¡ÖÅð»£¹Ô°Ù¤ª¤è¤ÓÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤ª´ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢
¡ÖÀèÆü³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤½¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¡Ö³ºÅö¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤Î¾å¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï·Ù»¡¤äË¡Åªµ¡´Ø¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¦ÄÌÊó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î¡Ö½ÐÂÔ¤Á¡×¤ä¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÀÜ¿¨¡¦¼¹Ãå¹Ô°Ù¡×¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓÂ¾¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤ä¤á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥Ô¡¼¥Á¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Íè¾ì¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Î°Ý»ý¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åð»£¡¦Ï¿²»¡¦Ï¿²è¡¦½ÐÂÔ¤Á¡¦ÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¤Ê¤É¤Î¶Ø»ß¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï·Ù»¡¤äË¡Åªµ¡´Ø¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¦ÄÌÊó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ ³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¥ë¡¼¥ë¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ê¡¢Â¾¤ÎÊý¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Åê¹Æ¤ò¼õ¤±¤ÆX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤µ¤ó¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ä¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë³¦·¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½Ð¶Ø¤È¤«¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£