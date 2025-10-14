¡Ö»ëÌî¤¬¶¹¤¤¿Í¡×¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¤¿Í¡×¤òÊ¬¤±¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¡Ö»ëÌî¤¬¶¹¤¤¿Í¡×¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¤¿Í¡×¤òÊ¬¤±¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î°ã¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¸¢ÎÏ¼Ô¤Î»×ÏÇ
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¸Ä¿Í¤Î¼çÂÎÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï´í¤¦¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤ÎÉ½¤Î´é
¡¡¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Î§Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ºÇÔ¤ò´Ä¶¤äÂ¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë²þÁ±¤òÃµ¤¹»ÑÀª¤Ï¡¢À®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï·òÁ´¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
ÀÕÇ¤Å¾²Ç¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡¡¤·¤«¤·ÌäÂê¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¤Þ¤Ç¤â¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉÔ½½Ê¬¤Ê¶µ°éÀ©ÅÙ¤äÉÔ°ÂÄê¤Ê¸ÛÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÉÔÍø±×¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤äÀ©ÅÙ¤ÎÂ¦¤¬ÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¡¢¸½¾õ¤¬²¹Â¸¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤Ï¡¢¶¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤¸ÀÀâ¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ëÅÀ¤òÆó½Å²½¤¹¤ë
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÇÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»ëÌî¤¬¶¹¤¤¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¤¿Í¡×¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ëÅÀ¤òÆó½Å²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ëÉÔÊ¿Åù¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ÎÆó¤Ä¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢À©ÅÙ²þÁ±¤ÎÉ¬Í×À¤â¸«¼º¤ï¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤Ï¡¢¼«Î§¤òÂ¥¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñ¹½Â¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¹¤®¤º¡¢¤·¤«¤·ÌÕÌÜÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæÍÇ¤Î»ÑÀª¤³¤½¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
